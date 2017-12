Die britischen Metal-Urgesteine VENOM werden am 22. Dezember eine neue EP mit dem Titel "100 Miles To Hell" via Spinefarm veröffentlichen. Die Platte wird neben dem Titeltrack die beiden neuen Songs "We The Loud" und "Beaten To A Pulp" enthalten und in den folgenden Formaten verfügbar gemacht: 12-Inch-Vinyl, Kassette und als Download. Eine Einzelhandelsversion soll am 19. Januar folgen.