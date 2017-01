Die um den ehemaligen YNGWIE MALMSTEEN- und LOUDNESS-Sänger Michael Vescera versammelten VESCERA haben einen weltweiten Vertrag mit Pure Steel Records abgeschlossen. Ihr Debüt-Album "Beyond The Fight" wird im April erscheinen, einen ersten Trailer gibt es jetzt schon:







VESCERA haben ihr Erstlingswerk in folgender Besetzung eingespielt:



Michael Vescera [OBSESSION, YNGWIE MALMSTEEN, LOUDNESS, ANIMETAL USA] - Vocals

Mike Petrone [Ex-NITEHAWKS] - Guitar

Frank Leone [Ex-NITEHAWKS] - Bass

Fabio Alessandrini [ANNIHILATOR] - Drums