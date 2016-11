Die norwegischen Black/Thrash Metaller von VESEN melden sich mit ihrem neuen Album "Rorschach" zurück.

Der als Konzeptalbum angelegte Nachfolger zu "This Time It's Personal" von 2012 wird am 16. Dezember über Soulseller Records veröffentlicht.



Einen ersten Vorgeschmack liefert der Song "Final Insult" in unserer "Specials"-Sektion und die Trackliste liest sich wie folgt:



Tracklist:



01. Damnation Path

02. Pray for Fire

03. Target: Horizon

04. Blood, Bones and Pride

05. Screaming Sane

06. Crown of Scars

07. Vulgar, Old and Sick Blasphemy

08. All in Vain

09. Away the Tormentor

10. Final Insult





Line-Up:



Dag Olav Husås - Drums

Ronny Østli - Guitars, Vocals

Thomas Ljosåk - Guitars, Vocals