Die Herren von VICTORIOUS werden am 13. Januar 2017 ein neues Album mit dem Titel "Heart Of The Phoenix" via Massacre Records veröffentlichen. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit R.D. Liapakis [MYSTIC PROPHECY, DEVIL'S TRAIN] in dessen "Music Factory/Prophecy Studios". Die Band kommentiert:

"Wir wollten ein Artwork kreieren, das die Musik auf der Platte perfekt widerspiegelt. Kompromissloser Power Metal - kompromissloses Power Metal Cover! Wir konnten niemand Geringeres als Stan W. Decker für uns gewinnen, welcher unserer Meinung nach aktuell zu den besten Metal-Artworkern gehört. Unsere Vision von einem 'Badass Phoenix' mit starken leuchtenden Farben wurde perfekt umgesetzt. Ich persönlich hasse diese ganzen neuartigen, modernen Cover, wo kein Mensch weiß, was uns die Band damit eigentlich sagen will. Umso glücklicher sind wir innerhalb der Band mit dem Ergebnis von Stan. Jeder der das Cover sieht, weiß sofort, was ihn beim hören erwartet!"

01. Shadow Warriors

02. Hero

03. End Of The Rainbow

04. Die By My Sword

05. Sons Of Orion

06. Heart Of The Phoenix

07. Empire Of The Dragonking

08. Hammer Of Justice

09. Beyond The Iron Sky

10. Virus

11. A Million Lightyears