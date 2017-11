Der Sänger der Bay Area-Thrash Metal-Legende VIO-LENCE, Sean Killian, ist an einer hochgradigen Leberzirrhose erkrankt, die z.T. durch eine Bluterkrankung namens Hämochromatose verursacht wurde und hofft derzeit auf eine Lebendlebertransplantation bzw. steht auf einer Transplantationsliste.



Um diese Operation zu finanzieren werden Mitglieder und Kollegen von TESTAMENT, EXODUS, DEATH ANGEL, FORBIDDEN, MORDRED, VIO-LENCE und anderen Bay Area-Thrashern ein Benefiz-Konzert unter dem Motto "Killian On Command: An Evening Of Vio-Lence" ausrichten, das am 20. Januar 2018 im "Oakland Metro Operahouse" im kalifornischen Oakland über die Bühne gehen wird.



Megaforce Records hatten das VIO-LENCE-Debüt, "Eternal Nightmare", zusammen mit einer Live-Bonus-CD im Juni 2005 als Re-Issue auf den Markt gebracht.