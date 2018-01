VISIGOTH aus Salt Lake City werden am 09. Februar 2018 ihr neues Album, "Conqueror's Oath", via Metal Blade Records veröffentlichen.



Hier gibt es mit der ersten Single, "Warrior Queen", einen ersten Eindruck von der kommenden Scheibe, die in diversen Formaten [limitiertes Vinyl in unterschiedlichen Farben, CD oder digital] erhältlich gemacht wird:













"Conqueror's Oath"-Trackliste:



01. Steel and Silver

02. Warrior Queen

03. Outlive Them All

04. Hammerforged

05. Traitor's Gate

06. Salt City

07. Blades in the Night

08. The Conqueror's Oath





VISIGOTH auf Europatour 2018:



Feb. 17 - Wurzburg, Germany - Metal Assault Festival

Feb. 18 - Oldenburg, Germany - MTS Records Store

Feb. 19 - Berlin, Germany - Cortina

Feb. 20 - Leipzig, Germany - Four Rooms

Feb. 21 - Wien, Austria - Escape Metal Corner

Feb. 22 - Innsbruck, Austria - Livestage

Feb. 23 - Dornbirn, Austria - Schlachthaus

Feb. 24 - Lunen, Germany - Swordbrothers Festival

Feb. 25 - Genk, Belgium - Flashback

Feb. 27 - Barcelona, Spain - Rocksound

Feb. 28 - Zaragoza, Spain - Sala Lopez

Mar. 1 - Madrid, Spain - Sala Live

Mar. 2 - Ljungby, Sweden - Turbofest

Mar. 3 - Niederjossa, Germany - Full Metal Fest

Mar. 6 - Goppingen, Germany - Zille

Mar. 7 - Leiden, Netherlands - De Noble

Mar. 8 - Marburg, Germany - Szenario

Mar. 9 - Weiher, Germany - Live Music Hall

Mar. 10 - Hamburg, Germany - Hell Over Hammaburg Festival