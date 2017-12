Die amerikanischen Heavy Metaller von VISIGOTH haben die Aufnahmen zu ihrem zweiten Album, "Conqueror's Oath", für Metal Blade abgeschlossen und kündigen eine komplette Europatour für Februar und März 2018 an.



VISIGOTH freuen sich schon auf die Europatour: "Wir kommen bald über den großen Teich geflogen, um unsere neue Platte zu promoten und könnten uns gar nicht mehr darüber freuen! Die Tore Europas werden durch die unaufhörlichen Rammböcke des Rock'n'Roll aufgerissen und werden nicht ruhen, ehe jeder Kopf geschüttelt wurde. Ride and conquer for Heavy Metal!"



VISIGOTH live 2018:



17/02/18 DE - Würzburg - Metal Assault Festival

18/02/18 DE - Oldenburg - MTS Records Store

19/02/18 DE - Berlin - Cortina

20/02/18 DE - Leipzig - Four Rooms

21/02/18 AT - Wien - Escape Metal Corner

22/02/18 AT - Innsbruck - Livestage

23/02/18 AT - Dornbirn - Schlachthaus

24/02/18 DE - Lünen - Swordbrothers Festival

25/02/18 BE - Genk - Flashback

27/02/18 ES - Barcelona - Rocksound

28/02/18 ES - Zaragoza - Sala Lopez

01/03/18 ES - Madrid - Sala Live

02/03/18 SE - Ljungby - Turbofest

03/03/18 DE - Niederjossa - Full Metal Fest

06/03/18 DE - Göppingen - Zille

07/03/18 NL - Leiden - De Noble

08/03/18 DE - Marburg - Szenario

09/03/18 DE - Weiher - Live Music Hall

10/03/18 DE - Hamburg - Hell Over Hammaburg Festival