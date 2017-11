Die kanadischen Science Fiction-Progressive Thrash Metaller von VOIVOD sid seit gestern im Studio, um ihr neues Album aufzunehmen, das dann Anfang 2018 in den Läden stehen soll.



Laut VOIVOD-Drummer Michel "Away" Langevin wird es sich um ein Konzeptalbum "mit viel Progressive Thrash und [...] viel Psychedelia, langen Songs" handeln, "einer Art Fortsetzung der "Post Society"-EP [von 2016]", die im Februar 2016 via Century Media veröffentlicht worden war.



Das noch immer aktuelle Full Length-Album von VOIVOD, "Target Earth", stammt aus dem Jahre 2013.