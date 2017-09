Die Kanadier VOIVOD starten Ende September ihre große Tournee. Begleitet werden sie dabei von EARTH SHIP.



Aktuelle Tourdaten:



27.09. Bologna (Italy) – Locomotiv Club

28.09. Roma (Italy) – Traffic Club (Italy)

29.09. Giavera del Montello (Italy) – Benicio Live Gigs

30.09. Mezzago (Italy) – Bloom

02.10. Pula (Croatia) – Club Uljanik

03.10. Zagreb (Croatia) – Industrial Bar

04.10. Budapest (Hungary) – Dürer Kert

05.10. Belgrade (Serbia) – Dom Omladine

06.10. Brasov (Romania) – Club Rockstadt

07.10. Cluj-Napoca (Romania) – Flying Circus

08.10. Kosice (Slovakia) – Collosseum

09.10. Ostrava (Czech Republic) – Barrak Music Club

10.10. Wroclaw (Poland) – Stara Piwnica

11.10. Lodz (Poland) – Magnetofon *

13.10. Göteborg (Sweden) – Truckstop Alaska

14.10. Stockholm (Sweden) – Kraken + The Lurking Fear

15.10. Copenhagen (Denmark) – Stengade

17.10. Deventer (The Netherlands) – Burgerweeshuis

18.10. Wiesbaden (Germany) – Schlachthof *

19.10. Ludwigsburg (Germany) – Rockfabrik *

20.10. Aarburg (Switzerland) – Musigburg

21.10. Landshut (Germany) – Alte Kaserne (No Earth Ship!)