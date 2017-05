Michael Poulsen von den dänisch-amerikanischen Rock 'n' Roll-Metallern von VOLBEAT hat bestätigt, dass seine Band mitten im Songwriting zum Nachfolger zum erst letztjährigen "Seal the Deal & Let's Boogie"-Album steckt.

Der frischgebackene Vater Poulsen hat darüber hinaus verraten, dass es bereits fünf neue Songs für VOLBEATs bereits siebenten Langspieler gibt, von denen "drei sehr heavy [und] eher Uptempo" und die anderen beiden "melodische Rocksongs" seien.



VOLBEATs immer noch aktuelles, sechstes Full-Length-Album, "Seal The Deal & Let's Boogie", wurde im Juni 2016 via Republic Records veröffentlicht, derzeit ist die Band als Support der laufenden METALLICA-Stadiontour unterwegs.