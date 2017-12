Die Hard Rocker VOODOO CIRCLE, in deren Reihen u.a. der PRIMAL FEAR-Bassist Mat Sinner tätig ist, haben mit "Running Away From Love" einen neuen Song von ihrem kommenden Album Raised On Rock" ins Netz gestellt. Selbiges wird am 9. Februar über AFM Records erscheinen und bildet die erste Veröffentlichung der Truppe mit ihrem neuen Sänger Herbie Langhans [SINBREED].



01. Running Away From Love

02. Higher Love

03. Walk On The Line

04. You Promised Me Heaven

05. Just Take My Heart

06. Where Is The World We Love

07. Ultimate Sin

08. Chase Me Away

09. Unknown Stranger

10. Dreamchaser

11. Love Is An Ocean

12. Time For The Innocent [Digipak Bonus]

13. There's More To See [Digipak Bonus]