VUUR, die neue Band um ex-THE GATHERING-Sängerin Anneke Van Giersbergen, wird ihr Debüt, "In This Moment We Are Free – Cities", am 20. Oktober 2017 via InsideOut Music veröffentlichen.



Die LP wurde von Joost Van Den Broek produziert, der auch am Songwriting mitgewirkt, wie übrigens auch Mark Holcomb (PERIPHERY), Esa Holopainen (AMORPHIS), Daniel Cardoso (ANATHEMA) und die beiden VUUR-Gitarristen.



Eine Albumpreview mit Songsnippets gibt es weiter unten.











"In This Moment We Are Free – Cities"-Trackliste:



01. My Champion - Berlin

02. Time - Rotterdam

03. The Martyr And The Saint - Beirut

04. The Fire - San Francisco

05. Freedom - Rio

06. Days Go By - London

07. Sail Away - Santiago

08. Valley Of Diamonds - Mexico City

09. Your Glorious Light Will Shine - Helsinki

10. Save Me - Istanbul

11. Reunite! - Paris





VUUR werden in diesem Sommer live unterwegs sein und sind auch als Supportact für die kommende EPICA-Tour Ende 2017 mit von der Partie.