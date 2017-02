W.A.S.P. werden den 25. Geburtstag ihres Klassikers, "The Crimson Idol", mit der Veröffentlichung einer neu aufgenommenen Version der LP samt einer 50minütigen DVD mit der Geschichte des Albums begehen.

Außerdem wird die Band "The Crimson Idol" von vorne bis hinten auf die Bühne bringen und zwar auf der anstehenden Europatour unter dem Motto "Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol", wobei erstmals auch drei bisher unveröffentlichte Songs, die 1992 ursprünglich mit auf die LP sollten, vertreten sein werden.

Die Show wird in zwei Teilen zelebriert, zunächst wird eben "The Crimson Idol" durchgespielt, anschließend wird eine Greatest Hits-Kollektion zum Vortrag gebracht.





"Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol"-Tour 2017:



Nov. 08 - IT - Bologna, Estragon

Nov. 09 - IT - Milan, Live Club

Nov. 10 - CH - Lausanne, Docks

Nov. 11 - CH - Pratteln, Z7

Nov. 14 - DE - Hamburg, Markthalle

Nov. 15 - DE - Hannover, Capitol

Nov. 16 - DE - Saarbrücken, Garage

Nov. 17 - DE - Oberhausen, Turbinenhalle

Nov. 18 - DE - Geiselwind, Music Hall

Nov. 20 - DE - Frankfurt, Batschkapp

Nov. 21 - DE - Stuttgart, LKA Longhorn

Nov. 22 - DE - Munich, Backstage

Nov. 24 - CZ - Hluk, Sportshall

Nov. 25 - PL - Warsaw, Progresja

Nov. 26 - AT - Vienna, Arena