Die amerikanischen Hard Rocker W.A.S.P. haben den brasilanischen Drummer Aquiles Priester für ihre kommende "Re-Idolized - The Crimson Idol 25th Anniversary World Tour" rekrutiert. Priester hat in der Vergangenheit bereits mit nahmhaften Künstlern wie ANGRA, HANGAR, MIDAS FATE, PRIMAL FEAR und PAUL DI'ANNO gearbeitet und kam eins gar als neuer Trommler für DREAM THEATER in die engere Auswahl.