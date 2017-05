Angesichts des 25. Jubiläums ihres legendären Albums "The Crimson Idol" werden die Hard Rocker W.A.S.P. in diesem Jahr mit "Re-Idolized" eine neue Auflage der Platte veröffentlichen. Selbige wird zudem den zugehörigen Film auf Bluray bzw. DVD umfassen.



Vom Metal Hammer zu einem der 20 besten Konzeptalben aller Zeiten gewählt erzählt "The Crimson Idol" die Geschichte von Jonathan Aaron Steele, einem Opfer von Kindesmisshandlung auf der Suche nach Liebe. Jahre später entdeckt Jonathan seine Liebe zur Musik und wird zu einem international gefeierten Rockstar - bis zu seinem nicht minder spektakulären Fall.