Die schwedisch-amerikanischen Melodic Hardrocker von W.E.T. um Frontmann Jeff Scott Soto [u.a. SONS OF APOLLO, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, TALISMAN], Gitarrist/Sänger Erik Martensson [ECLIPSE, NORDIC UNION, AMMUNITION] und Gitarrist Robert Säll [WORK OF ART], werden ihr mittlerweile drittes Studio-Album, "Earthrage", am 23. März 2018 via Frontiers Records Srl veröffentlichen.





"Earthrage"-Trackliste:



01. Watch The Fire

02. Burn

03. Kings On Thunder Road

04. Elegantly Wasted

05. Urgent

06. Dangerous

07. Calling Out Your Name

08. Heart Is On The Line

09. I Don't Wanna Play That Game

10. The Burning Pain Of Love

11. The Never-Ending Retraceable Dream