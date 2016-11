Um künftig "ausufernde Schlammschlachten" zu verhindern, lässt die Leitung des "Wacken Open Air" derzeit umfassende bauliche Änderungen vornehmen. Nach der Planierung des Geländes folgt nun der Ausbau sowie die Verbesserung der bereits vorhandenen Drainage. Die Verantwortlichen schreiben:

"Für diesen Zweck wurde ein Kanal mit großen Rigolen (ein unterirdischer Pufferspeicher für Regenwasser) angelegt, der das Oberflächenwasser des gesamten Areals aufnehmen kann. Dort kann das Wasser dann gezielt und effektiv im Erdreich versickern.



Für den Fall, dass dieses vollläuft, wurde außerdem eine große Rückhalterigole gebaut, die die Kapazität des Systems noch einmal erhöht. Und falls auch diese überlaufen sollte – dann können wir das Wasser aus dem System in den Nord-Ostsee-Kanal weiterleiten.



Das ganze System ist über mehrere Schächte zugänglich und kann so bei Bedarf kontrolliert und gespült werden, um die Funktionalität für einen langen Zeitraum zu gewährleisten."









Das nächste "Wacken Open Air" steigt vom 3. - 5. August 2017, wobei bisher die folgenden Bands bestätigt sind:



AMON AMARTH

APOCALYPTICA

ASP

AURA NOIR

AVANTASIA

CANDLEMASS

EMPEROR

FATES WARNING

GRAND MAGUS

HÄMATOM

HEAVEN SHALL BURN

KREATOR

LACUNA COIL

MAYHEM

NAPALM DEATH

ORANGE GOBLIN

PARADISE LOST

POWERWOLF

RAGE

SALTATIO MORTIS

SOILWORK

SONATA ARCTICA

TURBONEGRO