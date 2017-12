WAR OF THRONES haben einen Plattendeal mit Sonic Night Music Club unter Dach und Fach gebracht.

Die Band rekrutiert sich aus ehemaligen Mitgliedern von CRIMSON GLORY und ROB ROCK und wird ihr Debütalbum, "Conflict In Creation", am 09. März 2018 veröffentlichen. Aufgenommen und gemixt hat James Fox im "Sweet Spot Studio" in Seminole, Florida, das Mastering stammt von Maor Appelbaum [u.a. HALFORD, ARMORED SAINT, FAITH NO MORE] von "Maor Appelbaum Mastering" in Kalifornien.



Das WAR OF THRONES-Line-Up umfasst Sänger Wade Black [LEASH LAW, CRIMSON GLORY, SEVEN WITCHES, LEATHERWOLF], Gitarrist Rick Renstrom [LEASH LAW], Basser Rich Marks [VIVALDI METAL PROJECT] und ex-YNGWIE MALMSTEEN-Drummer Patrick Johansson.