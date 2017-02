Nachdem die kalifornischen Thrash Metaller WARBRINGER am 31. März ein neues Album mit dem Titel "Woe To The Vanquished" veröffentlichen werden, haben die Herren mit "Shellfire" nun einen weiteren Song von ihrer kommenden Platte vorgestellt:











01. Silhouettes

02. Woe To The Vanquished

03. Remain Violent

04. Shellfire

05. Descending Blade

06. Spectral Asylum

07. Divinity Of Flesh

08. When The Guns Fell Silent