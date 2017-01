Die Los Angeles-Thrash Metaller von WARBRINGER werden ihr bereits fünftes Album, "Woe To The Vanquished", am 31. März 2017 via Napalm in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Die Scheibe wurde produziert und gemixt von Mike Plottnikoff (FEAR FACTORY, IN FLAMES), gemastert hat Howie Weinberg (SLAYER, PANTERA) und das Cover-Artwork stammt von Andreas Marschall (SODOM, BLIND GUARDIAN, OBITUARY).



"Woe To The Vanquished"-Trackliste:



01. Silhouettes

02. Woe To The Vanquished

03. Remain Violent

04. Shellfire

05. Descending Blade

06. Spectral Asylum

07. Divinity Of Flesh

08. When The Guns Fell Silent



Bonus 7"-Single-Trackliste:



01. Evil Dead (DEATH-Cover featuring Chris Monroy of SKELETAL REMAINS)

02. Arc Lite (CORONER-Cover featuring Jadran "Conan" Gonzalez of EXMORTUS)



Das Video zu dem Song "Silhouettes" kann hier in Augenschein genommen werden:







"Woe To The Vanquished" wird als reguläre CD, als Gatefold-LP und als "Super Deluxe"-Holzbox [samt CD, der o.g. 7''-Single, einer Flagge und Bandloge-Dogtag, limiitert auf 500 Stück] erhältich gemacht.