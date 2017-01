Die Poser ocker von WARRANT werden ihr neues Album, "Louder, Harder, Faster", im Laufe des Jahres via Frontiers Music Srl in den Handel bringen.



Aufgenommen wurde die neue LP zusammen mit Produzent Jeff Pilson, dem On-/Off-Bassist von DOKKEN [u.a. auch bei DIO, FOREIGNER] und wird derzeit von Chris "The Wizard" Collier [u.a. FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, LAST IN LINE] gemixt.



Der Nachfolger zu "Rockaholic" von 2011 wurde im WARRANT-Original-Line-Up zusammen mit dem neuen Sänger Robert Mason aufgenommen, der den im August 2011 aufgrund seiner schweren Alkoholkrankheit verstorbenen Frontmann Jani Lane ersetzt.