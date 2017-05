Die Hard Rocker WARRANT haben mit "Louder Harder Faster" ein Video zum Titeltrack ihres kommenden Albums ins Netz gestellt. Die Platte selbst wird am 12. Mai via Frontiers Music veröffentlicht.











01. Louder Harder Faster

02. Devil Dancer

03. Perfect

04. Only Broken Heart

05. U In My Life

06. Music Man

07. Faded

08. New Rebellion

09. Big Sandy

10. Choose Your Fate

11. Let It Go

12. I Think I'll Just Stay Here and Drink