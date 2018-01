Am vergangenen Sonntag, dem 07. Januar 2018, hat eine Gedenkveranstaltung für den am 13. Dezember 2017 im brasilianischen São Paulo im Alter von 56 Jahren überraschend verstorbenen Sänger WARREL DANE [SANCTUARY, ex-NEVERMORE] im "Studio Seven" in seiner ehemaligen Heimatstadt Seattle, Washington stattgefunden.



Die Gedenkveranstaltung wurde von "TopLeft TV" aufgenommen und kann hier angesehen werden:











Die Instrumentalparts für WARREL DANEs zweites Solo-Album, den Nachfolger zu "Praises To The War Machine" aus dem Jahre 2008, waren überwiegend eingespielt und der Sänger hatte kurz vor seinem Tod bereits mit den Vocal-Aufnahmen begonnen.



NEVERMORE hatten sich im Jahre 2011 aufgrund persönllicher Differenzen zwischen Gitarrist Jeff Loomis und Drummer Van Williams auf der einen und Dane sowie Bassist Jim Sheppard auf der anderen Seite aufgelöst.



SANCTUARY, die sich 2010 [nach 18jähriger Funkstille] reformiert hatten, hatten im Jahre 2014 ihr Comeback-Album, "The Year The Sun Died", veröffentlicht und anschließend 2016 "Inception", ein Album, das sich überwiegend aus verloren geglaubten Studio-Aufnahmen aus dem Jahre 1986 rekrutiert.