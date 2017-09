WARREL DANE, der Frontmann von SANCTUARY und den aktuell inaktivierten NEVERMORE, plant, sich Anfang 2018 mit einem zweiten Solo-Album namens "Shadow Work", das unter der Ägide von Produzent Roy "Z" Ramirez (u.a. HALFORD, HELLOWEEN) entstehen wird, zurück zu melden.



"Shadow Work" ist der Nachfolger zu "Praises To The War Machine" aus dem Jahr 2008 und soll "dunklere, härtere, komplexere Songs" enthalten.

Das Aufnahme-Line-Up umfasst neben Dane die Mitglieder seiner Live-Band, namentlich die Gitarristen Johnny Moraes und Thiago Oliveira, Basser Fabio Carito und Trommler Dotta, die bereits seit 2014 live mit dem Frontmann spielen.



"Shadow Work" wird im Herbst 2017 aufgenommen und soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres via Century Media in den Regalen stehen.