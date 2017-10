WARRIOR SOUL um Frontmann Kory Clarke [ex-TROUBLE] haben sich bekanntlich reformiert und werden ihr neues Studio-Album, "Back On The Lash", am 01. Dezember 2017 via Livewire/Cargo Records veröffentlichen.

Die letzte WARRIOR SOUL-Scheibe, "Last Decade Dead Century" in 1990, he ha



"Back On The Lash"-Trackliste::



01. American Idol

02. I Get Fucked Up

03. Back On The Lash

04. Further Decay

05. Thrill Seeker

06. Goin' Broke Gettin' High

07. Black Out

08. I've Got The Rock

09. That's How We Roll



WARRIOR SOUL werden sich Ende November auf Tour durchs UK begeben:



Nov. 24 - Fuel - Cardiff

Nov. 25 - Maverics Rock Bar - Burnley

Nov. 27 - Subside - Birmingham

Nov. 29 - The Live Rooms - Chester - Happy Birthday Kory Clarke !

Nov. 30 - The Arches - Coventry

Dec. 01 - The Facebar - Reading

Dec. 02 - The Joint - London - Live New Album Showcase

Dec. 03 - Croydon Festival – London