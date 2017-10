Die schwedischen Black Metaller von WATAIN werden am 31. Oktober 2017 eine neue 7''-Single namens "Nuclear Alchemy" auf die hilflose Menschheit loslassen.

Die B-Seite wird eine Cover-Version von "Beyond" von den ungarischen TORMENTOR umfassen und die Single ist streng limitiert [zwei Editionen sind geplant, jeweils mit gerade einmal 1000 Exemplaren].



WATAIN werden ihr neues Album, den Nachfolger zu "The Wild Hunt" von August 2013, am 05. Januar 2018 in den Handel bringen und im Anschluss eine kurze Europa-Tour mit Gigs in Stockholm, Berlin, Tilburg, London und Paris spielen.