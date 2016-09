Prosthetic Records werden die bislang nur digital erhältlichen, neuen Tracks der Progressive Metaller von WATCHTOWER nunmehr auch in physischer Form als LP und CD veröffentlichen.

Die vier Songs werden zusammen mit einem neuen Track als "Concepts Of Math: Book One"-MCD bzw. als limitierte Vinyl-7" am 07. Oktober 2016 in den Handel gelangen.



"Concepts Of Math: Book One"-Trackliste:



01. M-Theory Overture

02. Arguments Against Design

03. Technology Inaction

04. The Size Of Matter

05. Mathematica Calculis