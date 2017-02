Horrorrocker WEDNESDAY 13 [ex-MURDERDOLLS] hat einen Plattendeal mit Nuclear Blast Entertainment unter Dach und Fach gebracht.



Sein mittlerweile siebentes Solo-Album, "Condolences", wird am 02. Juni 2017 bereits via des neuen Labels in den Handel gelangen.

Der Nachfolger zu "Monsters Of The Universe" von 2015 wurde von Chris "Zeuss" Harris produziert, der u.a. auch schon mit Wednesday 13 und seinem Gitarristen Roman beim MURDERDOLLS-Album "Women & Children Last" von 2010 seine Finger mit im Spiel hatte.