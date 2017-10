Hier gibt es das neue Video von WEDNESDAY 13 zu dem Song "Cadaverous", pünktlich zur anstehenden Europatour, die Ende des Monats startet.



"Cadaverous" stammt von WEDNESDAY 13s mittlerweile siebenten Solo-Album, "Condolences", das im Juni 2017 via Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht wurde.

Der Nachfolge rzu "Monsters Of The Universe" von 2015 wurde produziert von Chris "Zeuss" Harris, der bereits beim letzten MURDERDOLLS-Werk von 2010, "Women & Children Last", involviert gewesen ist und das Artwork stammt von Travis Smith (OPETH, KATATONIA, NEVERMORE).