WHILE SHE SLEEPS aus Sheffield, England haben ihr neues Musikvideo zu 'Steal The Sun' veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album, »You Are We«, das am 21. April via Arising Empire veröffentlicht wurde.







WHILE SHE SLEEPS live:



21.08. CH Zurich - Earshakerday

23.08. NL Zwolle - Hedon

24.08. D Sulingen - Reload Festival

26.08. UK Reading - Reading Festival

27.08. UK Leeds - Leeds Festival

04.09. UK London - St. Pancras Old Church (Alternative Show)