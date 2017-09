Die britischen Hard Rock-Urgesteine WHITESNAKE haben angekündigt, dass sie voraussichtlich im Mai 2018 ein neues Album veröffentlichen werden. Laut Frontmann David Coverdale, der erstmals zusammen mit Gitarrist Reb Beach und Neuzugang Joel Hoekstra [Ex-NIGHT RANGER] am Songwriting werkelte, hat die Truppe inzwischen 18 bis 19 neue Songs in der Hinterhand, die alles von harten Rockern über Blues bis hin zu Balladen abdecken sollen.



Zudem arbeitet die Band derzeit an einer neuen Live-DVD, die während der letzten Tour der Truppe mit dem "Purple Album" aufgezeichnet wurde. Auf selbigem Album haben WHITESNAKE etliche DEEP PURPLE-Songs aus der Zeit, als David Coverdale bei der Band hinter dem Mikro stand, neu eingespielt.