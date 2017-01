Die finnischen Melodic Death Metaller WINTERSUN haben mit "The Forest Seasons" den Titel ihres nunmehr dritten Albums vorgestellt. Bezüglich der Gründe, warum auf "Time I" nicht "Time II" folgt, äußerte sich die Band folgendermaßen:

"Als wir gesagt haben 'Es ist fertig,' haben wir zwar nicht 'Time II' aber auf jeden Fall ein neues Album gemeint. 'Time II' ist aus Gründen, die Ihr schon ausreichend in vorangegangenen Updates und Interviews erfahren konntet, nicht das nächste WINTERSUN-Album.

Worum handelt es sich hier also? Um ein neues Album und es ist zu 100% fertig! Dieses Album wird etwas Neues und Anderes sein, aber auf jeden Fall genauso gut oder sogar besser als früheres Material. Über 53 Minuten grundsolides WINTERSUN-Material [Intros nicht mitgezählt] und obendrein ein geiles Konzept!

Diese Platte ist das dritte volle WINTERSUN-Album. In Kürze werden wir das Puzzle für Euch zusammenfügen und Euch sagen, wann und wie alles veröffentlicht wird. Das wird eine vollkommen neue Erfahrung! Keine Sorge, bald ergibt alles einen Sinn!

Und dieses Album ist nicht das Einzige, was wir gemacht haben, nicht einmal ansatzweise! Tatsächlich werden wir Euch in Kürze umhauen! Das garantieren wir."