Die finnischen Metaller WINTERSUN haben inzwischen das Artwork zu ihrem kommenden Album "The Forest Seasons" enthüllt. Auch die Tracklist der neuen Platte der Formation um Frontmann Jari Mäenpää kann inzwischen begutachtet werden:



01. Awaken From The Dark Slumber [Spring]

- Part I The Dark Slumber

- Part II The Awakening

02. The Forest That Weeps [Summer]

03. Eternal Darkness [Autumn]

- Part I Haunting Darkness

- Part II The Call Of The Dark Dream

- Part III Beyond The Infinite Universe

Part IV Death

04. Loneliness [Winter]