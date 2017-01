Die finnischen Metaller WINTERSUN werden über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo vom 1. bis 31. März eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung ihres eigenen Studios starten. Die Band selbst erklärt ihr Ziel wie folgt:

"Im letzten Herbst führten wir lange und produktive Verhandlungen mit unserem Plattenlabel Nuclear Blast und im November 2016 kamen wir zu einer tollen Einigung. Ein Win-Win-Deal, von dem jede Partei profitiert - WINTERSUN, Nuclear Blast, aber ganz besonders die Fans! Wir werden ein Crowdfunding starten und dabei dreht es sich auch um unser neues Album »The Forest Seasons«!



Das Ziel des Crowdfundings ist aber insbesondere, dass wir endlich unser WINTERSUN HEADQUARTER Studio bauen können. Wie Ihr wisst, war das schon lange in Planung. Es ist seit jeher unser Ziel und unser Traum. Das Studio zu bauen ist absolut essenziell für das Fertigstellen von »Time II« und unseren zukünftigen Alben. All das Geld, das wir sammeln, wird zu 100% WINTERSUN und unserem geplanten Headquarter zugutekommen.



Das wird das größte Crowdfunding, das die Metalszene jemals gesehen hat! Es wird anders sein als die bisher dagewesenen. Wir werden nicht tausend verschiedene Gegenstände anbieten, von Plektren bis benutzte Socken, und dafür ein Vermögen verlangen. Wir streichen all den Blödsinn und bieten nur ein sehr großes Paket an. Es soll ein gigantisches Paket namens FOREST PACKAGE werden und wird viel tollen WINTERSUN Content beinhalten, darunter natürlich auch das neue Album »The Forest Seasons«.



Das FOREST PACKAGE ist groß und wäre unter anderen Umständen sehr teuer, aber in unserem Crowdfunding werden wir es zu einem fairen Preis anbieten. Ihr bekommt viel für Euer Geld und könnt das Album in seiner besten Qualität erhalten. Und das Coolste ist, der gesamte Inhalt ist bereits zu 100% fertiggestellt, Ihr müsst also nicht viele weitere Monate warten - es ist quasi eine Vorbestellung für das neue Album.



Dies ist also Eure Möglichkeit, das neue WINTERSUN Album auf dem einfachsten Weg und günstigsten Preis zu bekommen und zusätzlich helft Ihr uns, die Produktion zukünftiger Alben viel schneller und leichter zu bewältigen. Ein WIN-WIN für jedermann.



Das Crowdfunding wird bei Indiegogo zwischen dem 1. und 31. März stattfinden, Ihr habt also genau einen Monat Zeit. Macht Euch bereit!



Vielen Dank!



- Jari, Jukka, Kai, Teemu



p.s. Nächsten Mittwoch wird es eine weitere große News geben! Also folgt uns auf Facebook, damit Ihr nichts verpasst!"