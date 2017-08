Derzeit noch auf den europäischen Sommerfestivals unterwegs, werden die finnischen Epic Metaller WINTERSUN ab Anfang September als Headliner die Bühnen der europäischen Clubs erklimmen.



Beim Meh Suff! Metal Festival in Hüttikon, Schweiz beginnend, wird die Tour am 09. Oktober in Zagreb, Kroatien zu Ende gehen. Heute kann die Truppe um Jari Mäenpää die Supports Acts für diese Tournee bekanntgeben!



Die finnischen Samurai Metaller WHISPERED und die Melodic Deather BLACK THERAPY werden die Finnen auf ihrem Weg durch den Kontinent begleiten. Des Weiteren wurden neue Termine zu WINTERSUNs Tour mit ARCH ENEMY, TRIBULATION und JINJER Anfang 2018 hinzugefügt.



WINTERSUN live:



18.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze

19.08. SK Zvolenská Slatina - More than Fest



24.08. FIN Tampere - Pakkahuone

25.08. FIN Seinäjoki - Rytmikorjaamo

26.08. FIN Turku - Apollo

31.08. FIN Helsinki - The Circus

01.09. FIN Joensuu - Kerubi

02.09. FIN Jyväskylä - Lutakko



»Forest Tour 2017«

w/ WHISPERED, BLACK THERAPY

08.09. CH Hüttikon - Meh Suff! Metal Festival

09.09. D Leipzig - Hellraiser (Extented Show)

10.09. D Hanover - Musikzentrum

11.09. PL Warsaw - Progresja

12.09. PL Gdansk - B90

14.09. EST Tallinn -Rockclub Tapper

15.09. LV Riga - Melna Piektdiena

16.09. LT Vilnius - Rock River Club

17.09. BY Minsk - Re:public

18.09. UA Kiev - Sentrum

20.09. PL Krakow - Kwadrat

21.09. A Graz - PPC

22.09. H Budapest - Barba Negra

23.09. D Regensburg-Obertraubling - Airport

24.09. A Salzburg - Rockhouse

25.09. SLO Ljubljana - Cvetlicarna

27.09. F Colmar- Le Grillen

28.09. CH Lausanne - Les Docks

29.09. A Dornbirn - Conrad Sohm

30.09. A Innsbruck - Hafen

01.10. I Bologna - Zona Roveri

02.10. I Rome - Planet Club

04.10. GR Athens - Piräus 117 Academy

05.10. GR Thessaloniki - Principal Club Theater

06.10. BG Sofia - Club Mixtape 5

07.10. RO Bucharest - Arenele Romane

09.10. HR Zagreb - Tvornica Kulture NEU!



»Will To Power Tour 2018«

w/ ARCH ENEMY, TRIBULATION, JINJER

12.01. D Munich - TonHalle

13.01. D Stuttgart - LKA Longhorn

14.01. CZ Prague - Forum Karlin NEU!

15.01. CH Zurich - Komplex

17.01. I Milan - Alcatraz

18.01. F Lyon - Transbordeur

19.01. E Barcelona - Razzmatazz NEU!

20.01. E Madrid - La Riviera NEU!

22.01. F Toulouse - Le Bikini

23.01. F Paris - Bataclan

24.01. B Antwerp - Trix

26.01. D Oberhausen - Turbinenhalle

27.01. D Geiselwind - Music Hall

28.01. NL Tilburg - 013 NEU!

29.01. D Hamburg - Große Freiheit

31.01. S Malmö - KB

01.02. N Oslo - Rockefeller

02.02. S Stockholm - Arenan

03.02. S Gothenburg - Trädgarn

05.02. D Berlin - Huxleys

06.02. D Wiesbaden - Schlachthof

07.02. D Saarbrücken - Garage

09.02. UK Glasgow - o2 ABC* NEU!

10.02. UK Nottingham - Rock City* NEU!

11.02. UK London - Koko* NEU!

13.02. UK Manchester - o2 Ritz* NEU!

14.02. UK Bristol - o2 Academy* NEU!

*ohne JINJER