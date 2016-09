Sechs Jahre nach ihrem letzten Studio-Album melden sich die schwedischen Melodic Black/Death Metaller von WITCHERY aus Linköping mit einer neuen, bereits sechsten LP, die auf den Namen "In His Infernal Majesty's Service" hören wird, zurück, die am 25. November 2016 via Century Media Records in den Handel kommen wird.



WITCHERY-Mainman Patrik Jensen [AT THE GATES, THE HAUNTED] hat für "In His Infernal Majesty's Service" zudem neues Personal angeheuert, nachdem Drummer Martin Axenrot und Live-Sänger Emperor Magus Caligula nicht mehr mit von der Partie sein konnten.

Adäquater Ersatz konnte in Chris Barkensjö [LIK] an den Trommeln und Angus Norder [NEKROKRAFT] an den Vocals gefunden werden.



Produziert und gemixt hat erneut Daniel Bergstrand in den "Dug Out Studios" [u.a. IN FLAMES, MESHUGGAH].





Das aktuelle WITCHERY-Line-Up:



Patrik Jensen - Guitar

Rikard Rimfält - Guitar

Sharlee D'Angelo - Bass

Angus Norder - Vocals

Chris Barkensjö - Drums