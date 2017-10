Die schwedischen Black Thrash Metaller von WITCHERY haben ein Musikvideo zum dem Song "Of Blackened Wing" veröffentlicht.

Der Track stammt von ihrem kommenden Album, "I Am Legion", das am 10. November 2017 via Century Media Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen wird.



Wie bereits das vorige Album wurde auch "I Am Legion" vom aktuellen WITCHERY-Line-Up, bestehend aus Sänger Angus Norder, Gitarrist Patrik Jensen, Leaditarrist Rickard Rimfält, Basser Sharlee D'Angelo und Drummer Chris Barkensjö zusammen mit Produzent Daniel Bergstrand in den "Dugout Studios" (u.a. BEHEMOTH, IN FLAMES, MESHUGGAH) aufgenommen.