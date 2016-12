Unter dem Banner WITHERFALL haben sich bereits 2013 Sänger Joseph Michael [WHITE WIZZARD], der inzwischen bei ICED EARTH beschäftigte Gitarrist Jake Dreyer, Bassist Anthony Crawford und der inzwischen verstorbene INTO ETERNITY-Drummer Adam Sagan versammelt. Mit "Nocturnes And Requiems" wird im Februar 2017 nun das bisher einzige Album der Truppe erscheinen.







01. Portrait

02. What We Are Dying For

03. Act II

04. Sacrifice

05. The Great Awakening

06. End Of Time

07. Finale

08. Nobody Sleeps Here Anymore