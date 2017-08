Die US-Progressive Metaller von WITHERFALL um Gitarrist Jake Dreyer [ICED EARTH, KOBRA AND THE LOTUS, WHITE WIZZARD], Sänger Joseph Michael [WHITE WIZZARD] und den mittlerweile verstorbenen Adam Sagan [CIRCLE II CIRCLE, INTO ETERNITY], haben einen Plattendeal mit Century Media eingetütet.



Das Debüt von WITHERFALL, "Nocturnes And Requiems", wurde im Februar 2017zunächst im Eigenvertrieb veröffentlicht und wird nunmehr auch hierzulande am 06. Oktober 2017 via Century Media erhältlich gemacht.

Die Scheibe wird als limitiertes Digipak [mit drei Stickern], als Vinyl-LP im Gatefold [mit Inlay, Poster und der CD] und digital wohlfeil sein, das Cover-Artwork stammt von Kristian Wahlin [u.a. TIAMAT, DISSECTION, EMPEROR] und Mix und Mastering wurde von Chris "Zeuss" Harris [ROB ZOMBIE, QUEENSRŸCHE, HATEBREED] bei "Planet Z" erledigt.



"Nocturnes And Requiems" ist Adam Sagan gewidmet, der am 07. Dezember 2016 während der letzten Produktionsschritte der LP verstorben ist.





Hier zwei Lyric-Videos von "Nocturnes And Requiems":