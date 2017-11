Die US-Dark Melodic Metaller WITHERFALL haben ein neues Lyric-Video zu dem Song "The Great Awakening" aus dem Debüt-Album "Nocturnes And Requiems" veröffentlicht, welches europaweit am 06. Oktober erschienen ist.



"The Great Awakening" könnt ihr euch hier anschauen:







"Nocturnes And Requiems" tracklist:



01. Portrait (6:36)

02. What We Are Dying For (6:54)

03. Act II (0:54)

04. Sacrifice (8:59)

06. The Great Awakening (3:24)

07. End Of Time (9:36)

08. Finale (1:49)

09. Nobody Sleeps Here... (8:49)