Die niederländischen WITHIN TEMPTATION werden im Herbst 2108 auf Europa-Tour gehen und die ersten Daten dazu lesen sich wie folgt:



Oct. 11 - Krasnoyarsk (RUS), Grand Hall Siberia

Oct. 13 - Novosibirsk (RUS), House Of Culture

Oct. 15 - Yekaterinenburg (RUS), Kosmos

Oct. 17 - Nizhny Nivgorod (RUS), Milo Club

Oct. 18 - Moscow (RUS), Stadium Club

Oct. 19 - St. Petersburg (RUS), A2

Oct. 20 - Espoo (FIN), Metro Areena

Oct. 22 - Stockholm (S), The Annex

Oct. 23 - Oslo (N), Sentrum Scene

Oct. 24 - Copenhagen (DK), Valby Hallen

Oct. 26 - Poznan (PL), Sala Ziemi

Oct. 27 - Warsaw (PL), Torwar

Nov. 09 - Birmingham (GB), O2 Academy

Nov. 10 - Manchester (GB), O2 Apollo

Nov. 11 - Glasgow (GB), O2 Academy

Nov. 13 - London (GB), O2 Academy Brixton

Nov. 16 - Paris (F), Le Zénith

Nov. 17 - Antwerp (B), Lotto Arena

Nov. 19 - Cologne (D), Palladium

Nov. 20 - Luxembourg (L), Rockhal

Nov. 21 - Zürich (CH), Samsung Halle

Nov. 24 - Amsterdam (NL), AFAS Live

Nov. 25 - Groningen (NL), MartiniPlaza

Dec. 08 - Berlin (D), Columbiahalle

Dec. 09 - Hamburg (D), Mehr! Theater

Dec. 11 - Prague (CZ), Forum Karlin

Dec. 12 - Budapest (H), Tüskecsarnok

Dec. 13 - Vienna (A), Gasometer

Dec. 15 - Milan (I), Fabrique

Dec. 16 - Ludwigsburg (D), MHP Arena

Dec. 17 - Munich (D), Zenith

Dec. 18 - Frankfurt (D), Jahrhunderthalle

Dec. 22 - Tilburg (NL), O13





WITHIN TEMPTATIONs immer noch aktuelles Studio-Album, "Hydra", wurde im Januar 2014 veröffentlicht.