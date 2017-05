Die True Metaller WIZARD haben einen Trailer zu ihrem kommenden Album "Fallen Kings" veröffentlicht. Besagte Platte wird ab dem 16. Juni über Massacre Records verfügbar sein.







01. Liar And Betrayer

02. We Are The Masses

03. Live Your Life

04. Brothers In Spirit

05. White Wolf

06. Wizard Until The End

07. Father To Son

08. Let Us Unite

09. Frozen Blood

10. You're The King

11. We Are Ready For Metal [Digipak Bonus]

12. The King [Digipak Bonus]