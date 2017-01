Die von Michael Voss [MAD MAX] und Mark Sweeney [CRYSTAL BALL] angeführten Allstar-Metaller WOLFPAKK versprechen für dieses Jahr ein weiteres Album. Der Nachfolger von "Rise Of The Animal" wird demnach am 24. März 2017 in den Handel kommen und den Titel "Wolves Reign" tragen.



Zu den bisher bekannt gegebenen Gastmusikern gehören u.a. Bassist Rudy Sarzo [u.a. OZZY OSBOURNE, DIO, WHITESNAKE, QUIET RIOT], Sänger Ronnie Atkins [PRETTY MAIDS], Gitarrist Chris Holmes [Ex-W.A.S.P.], Gitarristin Jen Majura [EVANESCENCE], Bassist Marc Lynn [GOTTHARD], SAXON-Frontmann Biff Byford und Schlagzeug-Legende Alex Holzwarth [AVANTASIA, RHAPSODY OF FIRE].