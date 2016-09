Die deutsch-niederländischen Symphonic Metaller von XANDRIA werden ihr neues Album, "Theater Of Dimensions", am 27. Januar 2017 via Napalm Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Die Band verspricht "sämtliche Trademarks, auf das nächste Level gehoben" und nicht weniger als "das bunteste XANDRIA-Album bisher", das sowohl "die härtesten", als auch "die emotionalsten Momente" umfassen soll.

Produziert wurde "Theater Of Dimensions" erneut Joost Van Den Broek.



XANDRIAs sechtes Album, "Sacrificium", war im Mai 2014 via Napalm Records erschienen, zuvor hatte sich die Band von ihrer bisherigen Frontfrau, Manuela Kraller, getrennt und sie durch die holländische Sängerin Dianne Van Giersbergen ersetzt.