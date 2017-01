Das offizielle Video zu dem Song "Call Of Destiny" der deutsch-niederländischen Symphonic Metaller von XANDRIA kann hier vorab in Augenschein genommen werden.

Der Track stammt vom neuen Album, "Theater Of Dimensions", das am 27. Januar 2017 via Napalm Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen wird.







"Theater Of Dimensions"-Trackliste:



01. Where The Heart Is Home

02. Death To The Holy

03. Forsaken Love

04. Call Of Destiny

05. We Are Murderers (We All)

06. Dark Night Of The Soul

07. When The Walls Came Down (Heartache Was Born)

08. Ship Of Doom

09. Ceilí

10. Song For Sorrow And Woe

11. Burn Me

12. Queen Of Hearts Reborn

13. A Theater Of Dimensions



XANDRIA hatten sich bereits 2013 von ihrer Sängerin Manuela Kraller getrennt und sie durch die niederländische Frontfau Dianne Van Giersbergen, die auch bei den Progressive Metaller von EX LIBRIS singt, ersetzt.





XANDRIA-Line-Up:



Dianne van Giersbergen - Vocals

Marco Heubaum - Guitar:

Philip Restemeier - Guitar:

Steven Wussow - Bass

Gerit Lamm - Getrommel