Leonard Haze, der Original-Drummer der Bay Area-Rocker von Y&T, ist am vergangenen Sonntag, den 11. September 2016, in seinem Haus im kalifornischen Hayward im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung [COPD] verstorben.



Haze war zuletzt 2002 bei Y&T aktiv, hatte sich 2006 wieder verabschieden müssen, war aber immer wieder live [u.a. 2015 und auch dieses Jahr] zu einzelnen Gigs mit seiner Ex-Band aufgetreten.