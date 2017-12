Die Hard Rocker Y &T werden im Januar eine EP mit dem Titel "Acoustic Classix Vol. 1" veröffentlichen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Reihe an Klassikern aus der Bandgeschichte, welche die Truppe als Akustik-Versionen neu aufgenommen hat:



01. Contagious

02. Rock 'N' Roll's Gonna Save The World

03. Summertime Girls

04. Black Tiger

05. Barroom Boogie

06. Rescue Me