ZODIAC werde ihre 2011 aufgenommene EP erneut veröffentlichen. Am 07.10.2016 kommt der Re-Release der ZODIAC EP über Honest Hound Records / Cargo Records als Digisleeve-CD sowie auf Vinyl in den Farben lila und schwarz auf den Markt.











ZODIAC Tourdaten:



16.09. DE Hamburg - Molotow



17.09. DE Dresden - Beatpol



18.09. DE Rostock - Mau Club



19.09. DE Hannover - Lux



20.09. DE Kassel - Schlachthof



21.09. DE Jena - FHaus



22.09. DE Frankfurt - Nachtleben



23.09. DE Köln - Underground



24.09. DE Essen - Turock



25.09. DE Nürnberg - Hirsch



26.09. DE München - Backstage Club



27.09. AT Salzburg - Rockhouse



28.09. AT Wien - B72



30.09. DE Stuttgart - Keller Klub



01.10. DE Saarbrücken - Garage



02.10. FR Nancy - Chez Paulette



03.10. FR Paris - La Fleche D'Or



04.10. FR Strasbourg - Laiterie



05.10. FR Lille - La Peniche



06.10. NL Leiden - Gebr. De Nobel



07.10. NL Eindhoven - Altstadt



08.10. DE Osnabrück Bastartd Club