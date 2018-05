Night Demon – veröffentlichen Live-Album „Live Darkness“ im August

24.05.2018

Die kalifornischen Old School Metaller NIGHT DEMON haben für den 10. August ein Live-Album mit dem Titel „Live Darkness“ über ihr Label Steamhammer angekündigt. Das zwei CDs umfassende Package wird einen Mitschnitt ihres Konzertes am 2. Dezember im „Beachland Ballroom“ in Cleveland beinhalten.

Die 2011 von Frontmann Jarvis Leatherby [u.a. CIRITH UNGOL] gegründeten NIGHT DEMON veröffentlichten ihr neuestes Album „Darkness Remains“ im April 2017. Anfang diesen Jahres wurde die Platte als zwei CDs umfassende „Expanded Edition“ neu aufgelegt. Selbige bietet das Album in verändertem Mix sowie mit Audio-Kommentar auf einer Bonus-CD.

Album VÖ: 10. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

CD 1:

Welcome To The Night

Full Speed Ahead

Ritual

Curse Of The Damned

Dawn Rider

Save Me Now

Hallowed Ground

Maiden Hell

Mastermind

On Your Own

Life On The Run

CD2:

The Howling Man

Black Widow

Ancient Evil

Satan

Evil Like A Knife

Stranger In The Room

Screams In The Night

Flight Of The Manticore

The Chalice

Darkness Remains

Heavy Metal Heat

Night Demon

Line-Up

Jarvis Leatherby – Vocals, Bass

Armand John Anthony – Guitar

Dusty Squires – Drums

Foto: Night Demon