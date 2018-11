Nightwish – stellen Live-Video zu „Sleeping Sun“ vor

17.11.2018

Die finnischen Gothic Metal-Titanen NIGHTWISH haben ein Live-Video zu ihrem Song „Sleeping Sun“ ins Netz gestellt. Die Performance ist ihrer DVD „End Of An Era“ entnommen, die ursprünglich 2006 erschien und nun am 7. Dezember als 2CD, 3LP und Bluray neu aufgelegt werden soll. Hier der Clip:

Mit der Veröffentlichung von „End Of An Era“ schlossen NIGHTWISH einst das Kapitel, welches die Band über beinahe 20 Jahre mit ihrer Sängerin Tarja Turunen schrieb, ab. Das hier festgehaltene Konzert fand am 21. Oktober 2005 in der „Hartwall Areena“ in Helsinki statt und stellte sowohl die letzte Show zu ihrem Album „Once“ als auch mit ihrer damaligen Sängerin dar.

Album VÖ: 07.12.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

CD1:

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kingslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes [PINK FLOYD-Cover]

09. Blee The Child

10. Wishmaster

CD2:

01. Slaying The Dreamer

02. Kuolema Tekee Taiteilijan

03. Nemo

04. Ghost Love Score

05. Stone People

06. Creek Mary’s Blood

07. Over The Hills And Far Away [GARY MOORE-Cover]

08. Wish I Had An Angel

Line-Up

Tarja Turunen – Vocals

Emppu Vuorinen – Guitars

Marco Hietala – Bass, Vocals

Tuomal Holopainen – Keyboards

Jukka Nevalainen – Drums

Foto: Tim Tronckoe